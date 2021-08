Le quartier de la gare de l’Ouest, à Molenbeek, va connaître dans les prochaines années un ensemble de réaménagements, notamment dans le cadre du contrat de quartier durable "autour du parc de l’Ouest ".

Parmi les projets : la réhabilitation du site de l’ancien restaurant Pythagoras. "C’est un bâtiment communal désormais abandonné. Il est en mauvais état et doit être rasé. On va faire un nouveau bâtiment. C’est un projet tiré par la bourgmestre en charge du Développement urbain", explique l’échevin Jef Van Damme (Vooruit).

© D.R.

Un "centre communautaire et sportif" sera construit sur le site, avec un espace Horeca, des salles pour les associations du quartier et une salle de sport. Un chantier de plus de 4 millions d’euros, qui avait été annoncé "à l’automne 2021", mais qui commencera au final dans le courant de l’année 2022.

Mais "bonne nouvelle" annonce le mandataire socialiste. "Un aménagement provisoire dans le bâtiment du restaurant va permettre d’occuper temporairement le site jusqu’au début des travaux. Les associations de quartier vont pouvoir occuper le lieu dès septembre pour déjà créer une vie de quartier".