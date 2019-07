Plus de soleil, moins de pluie, le temps idéal pour profiter de ses vacances comme il se doit. Mais aussi pour réaliser des travaux. Outre la météo favorable, l’été tend à réduire le nombre de riverains impactés par les nuisances et les interruptions de service. Tout comme Bruxelles Mobilité, la Stib entend profiter de ces deux mois de vacances pour entamer plusieurs chantiers, dont trois importants.

Le premier chantier concerne l’avenue Brugmann, pour des travaux de Vivaqua et le renouvellement de voies de tram. Conséquence : les trams 4 et 92 sont interrompus depuis samedi dernier, et ce, jusqu’au dimanche 1er septembre prochain. La ligne 4 est déviée depuis l’arrêt Globe vers l’arrêt Marlow. Des T-bus remplacent les deux trams entre les arrêts Marlow et Vanderkindere. Si vous vous rendez vers la gare de Schaerbeek, rejoignez à pied l’arrêt Molière depuis Vanderkindere.

Le second chantier vise la rénovation de la rue Jules Lahaye, à Jette, par Sibelga, Vivaqua, la Stib et la commune. Des travaux de grande envergure seront réalisés pour rénover les égouts et les installations souterraines, le réaménagement des trottoirs et des zones de stationnement, notamment. "Nous remplacerons également les voies de tram par de nouvelles voies équipées des techniques les plus performantes pour l’absorption des vibrations", indique la Stib. Autant de travaux qui nécessitent l’interruption des lignes de tram 62 et 93 pendant près d’un an, du lundi 8 juillet prochain à mi-2020.

Du jeudi 11 juillet à juin 2020, les trams 62 circuleront uniquement entre les arrêts Eurocontrol et Bockstael. Dès lundi, les trams 93 circuleront uniquement entre les arrêts Legrand et Bockstael. Un T-bus reliera les arrêts Bockstael et Hôpital Brugmann. Pour contourner le chantier, ce T-bus suivra l’itinéraire de la ligne 53 par le square Prince Léopold jusqu’à l’arrêt Guillaume De Greef. Après Guillaume De Greef, les T-bus se dirigeront directement vers l’hôpital Brugmann, où ils feront leur terminus.

Le troisième gros chantier concerne quant à lui des travaux de renouvellement des voies de tram sur la place Saint-Lambert, à hauteur de l’arrêt Centenaire. Les trams 7 et 19 seront donc interrompus du lundi 8 juillet prochain au dimanche 18 août. Les trams 7 sont déviés depuis l’arrêt De Wand vers l’arrêt Esplanade de la ligne 3. Les arrêts Centenaire et Heysel ne sont pas desservis. Pour rejoindre les arrêts Centenaire : prenez le T-bus 19 à l’arrêt De Wand jusqu’à l’arrêt Houba-Brugmann ou continuez à pied depuis De Wand. Les trams 19 sont remplacés par des T-bus entre les arrêts Guillaume De Greef et De Wand.

D’autres travaux de plus petite envergure sont également prévus par la Stib. Les 27 et 28 juillet, aucun métro ne circulera entre Yser et Elizabeth pour cause de travaux dans le tunnel routier. "Ça nous permettra de faire d’une pierre deux coups et d’en profiter pour renouveler les voies." Dès lundi, Bruxelles Mobilité entamera par ailleurs des travaux de renouvellement de la voirie et des trottoirs et de création de pistes cyclables le long du boulevard Reyers. Cela implique la coupure des avenues de Roodebeek et Diamant au niveau du boulevard. Plusieurs lignes de bus seront donc déviées de Diamant vers Meiser (12, 21, 28, 29, 79 et N05). Enfin, dans le cadre du plan directeur bus, à partir de lundi, la ligne 12 vers l’aéroport ne passera plus par Diamant mais bien par Meiser.