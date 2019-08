Les tunnels Rogier et Botanique sont fermés dans les deux sens de circulation depuis 16H50 mercredi, indique Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles Mobilité.

Cela cause des perturbations de la circulation en pleine heure de pointe. C'est une panne d'électricité qui est en cause. "Une série d'équipements n'a toujours pas redémarré", explique Camille Thiry. "On est en train de tirer ça au clair pour l'instant". La ventilation est notamment touchée par cette impossibilité de se remettre en route.

Le problème se situe dans le tunnel Rogier, mais il implique de fermer le tunnel Botanique en amont.