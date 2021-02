Depuis ce samedi, de nouvelles mesures ont été appliquées quant à l’organisation des activités de scoutisme. Interdits de se rassembler depuis fin octobre, les adolescents ont pu recommencer leurs activités, par bulle de 10.

Les plus jeunes, eux, doivent désormais composer également par bulle de 10, alors qu’aucune restriction n’était de mise auparavant. “Les activités en plein air sont obligatoires pour les plus de 12 ans, et elles sont conseillées pour les moins de 12 ans”, ajoute Coline Wellemans, attachée de presse de l’asbl « Les Scouts ASBL ».

Dans l’unité de Saint-François de Rhode-Saint-Genèse, la troupe des Éclaireurs (12-16 ans) a de facto pu reprendre ce week-end. “Tout cela s’est très bien passé, les jeunes étaient tous ravis de se retrouver”, explique June, dit “Sika”...