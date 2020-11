L'université libre de Bruxelles, qui représente sa consœur de langue flamande la VUB (Vrij Universiteit Brussel), et la Société d'aménagement urbain (SAU) ont publié un avis de marché public européen pour désigner l’entreprise générale de construction qui sera chargée des premières opérations de rénovation, de restauration et de transformation de bâtiments de Usquare.brussels

Pour mémoire, Usquare.brussels c'est un projet architectural d'un nouveau quartier urbain, durable en lieu et place de l'ancienne école de gandarmerie d'Ixelles avec la création d'un pôle universitaire, qui réunit les deux universités bruxelloises l'ULB (Université libre de Bruxelles) et VUB (Vrij Universiteit Brussel).

Cette première phase concerne la rénovation et la réaffectation des bâtiments situés à front du boulevard Général Jacques et sur le retour de l’avenue de la Couronne en un pôle universitaire innovant intégrant des équipements universitaires et des logements pour chercheurs ainsi que la rénovation et la reconversion de l’ancien Manège (qui servait à l’entrainement des cavaliers de l’école de gendarmerie) en une halle axée sur l’alimentation durable.

Cette double opération, qui porte sur une surface totale de 10.000 m², fait partie du projet d’ensemble de reconversion de l’ancienne école de gendarmerie, coordonné par la SAU à la demande de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les procédures de permis d'urbanisme et d'environnement. Les universités et la SAU prévoient d’entamer les travaux en octobre 2021. Les bâtiments devraient être terminés et leurs occupants s’y installer fin 2023.