Mercredi, le Conseil régional de sécurité a décidé de fermer les bars à Bruxelles. Immédiatement, les acteurs de promotion de la santé actifs dans le milieu festif ont déploré les conséquences de cette directive. "Elle n’empêchera pas les risques de transmission du Covid-19 dans un contexte festif. Au contraire, elles déplacent la fête et les moments récréatifs dans des espaces non visibles, hors d’atteinte des actions de promotion de la santé prises par le secteur de l’Horeca", déplore Thierry Martin, membre du réseau Safe ta night.

De leur côté, les associations travaillant auprès des usagers les plus précaires tentent elles aussi de poursuivre leur travail. Outre une réduction de sa capacité d’accueil pendant le confinement, l’ASBL Transit est parvenue à maintenir l’ensemble de ses services tout au long de la crise. "Ce n’était pas facile au début parce qu’on ne disposait d’aucun masque. On a donc dû chercher des fournisseurs alternatifs, se rappelle le porte-parole de l’association Bruno Valkeneers. Au bout d’un mois, la Cocof nous a distribué du matériel et nous avons obtenu une aide de la Fondation Roi Baudouin, ce qui nous a permis de