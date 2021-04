Mercredi, le député bruxellois MR David Weytsman alertait la Ville de Bruxelles sur l'état préoccupant des statues du parc de Bruxelles. Il demande la réalisation d'un cadastre. du patrimoine statutaire.

La Ville de Bruxelles est en train de le faire. Elle établit actuellement un vaste inventaire des monuments et fontaines situés dans l’espace public. "Cet inventaire est en cours et consiste notamment en l’élaboration de fiches descriptives qui détaillent œuvre par œuvre l’état de conservation et identifient des types d’intervention à mettre en œuvre dans le futur (entretien, restauration ponctuelle, restauration profonde, à retirer), indique la porte parole de Ans Persoons (SP.A), échevine à l'urbanisme à la Ville.

Les statues situées dans le Parc de Bruxelles font partie de ce recensement. Leurs fiches descriptives ont été prioritairement livrées au service urbanisme en janvier. La porte-parole poursuit : "De ce fait, nous travaillons actuellement à un projet d’interventions sur un ensemble d’œuvres du Parc de Bruxelles en privilégiant les œuvres en place".