Sur les réseaux Stib et De Lijn, les véhicules adopteront jeudi, jour de l'Ascension et donc férié, les horaires d'un dimanche. Les deux sociétés feront ensuite "le pont" vendredi, réduisant leur offre à un jour de vacances scolaires. Les samedi et dimanche suivront l'horaire habituel d'un week-end.

Du côté de la SNCB, les trains rouleront jeudi selon l'horaire du dimanche. Vendredi, les trains qui circulent aux heures de pointe matinale et du soir seront supprimés. Pas de changement en revanche les samedi et dimanche par rapport à un week-end normal.

Les usagers des transports en commun sont invités à planifier leur voyage via le site ou l'application mobile de leur société de transport.