Elle s’appelle Alex, elle a 24 ans. Les faits se sont déroulés quand elle en avait 21. Alors qu’elle voulait se faire tatouer, elle prend contact avec un professionnel, qui, très vite, se montre insistant et lui enverra même une photo de son sexe. La jeune femme coupe alors les ponts avant de le recroiser, quelques mois plus tard, dans une soirée située à côté de son salon de tatouage. L’agresseur emmène Alex sur son lieu de travail, un des plus gros salons de tatouages de Bruxelles, c’est là qu’il la violera.

Il aura fallu attendre trois ans à Alex pour sortir du silence. " Je me suis toujours dit que j’allais en parler un jour ou l’autre. Je sais qu’il faut le faire directement, idéalement, mais je ne m’en sentais pas capable. Avec ce qu’il s’est passé la semaine dernière et à voir ce sujet dans les médias, je me suis dit que, moi aussi, j’avais le droit de parler et de libérer ma conscience.

(...)