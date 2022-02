Une nouvelle zone permanente dédiée aux voitures de Tintin a été inaugurée jeudi soir au musée Autoworld situé dans le parc du Cinquantenaire à Bruxelles, en présence du ministre d'État et président d'Autoworld Herman De Croo et du directeur éditorial des éditions Moulinsart Didier Platteau.

Le héros de la bande dessinée belge appréciait les voitures d'exception, un goût hérité de son dessinateur Hergé. Des automobiles sont présentes dans tous les albums de Tintin, pour un total de 79 modèles dénombrés dans l'ensemble des 24 épisodes. Hergé posséda quatre des voitures illustrées dans les aventures de son personnage vedette, qui n'était que rarement propriétaire de celles qu'il conduisait, à l'exception de la Ford T et de l'Amilcar CGS.

© Autoworld

Herman De Croo a fait valoir dans son discours que la houppette de Tintin était due à un démarrage en trombe lors de sa première aventure, "Tintin au pays des Soviets".

La nouvelle zone permanente se présente sur fond d'un trompe-l'oeil avec la camionnette de la boucherie Sanzot en dessin. Dans cette vignette BD grandeur nature se laissent admirer la Ford T de "Tintin au Congo" et la jeep Willys rouge de "Tintin au pays de l'or noir". Il y a de plus 8 vitrines avec des reproductions miniatures des véhicules les plus emblématiques dessinés par Hergé.

Cette nouvelle zone d'exposition a été réalisée avec le soutien de la Loterie nationale et de la Région de Bruxelles-Capitale, et en partenariat avec la société Moulinsart et les Studios Hergé.

Son accès est inclus dans le prix du ticket d'entrée au musée.

© Autoworld