C'est une première. La Foire du Midi 2019 connaît son exacte fréquentation. Grâce à la technologie développée par les opérateurs téléphoniques, il est possible de comptabiliser le nombre de smartphones – donc de personnes – foulant le kilomètre et demi d’attractions chaque été. Cette année, l’opérateur Orange a comptabilisé 953 983 visiteurs. Loin, donc, du million et demi grossièrement et erronément communiqué chaque année. Certes, tout le monde n’a pas de smartphones. Mais, même en ajoutant les enfants en bas âge (-10 ans), le 1,5 million de visiteurs semble inaccessible..

Peu importe. Dans ce bon gros million de visiteurs (avec les enfants donc), Orange a découvert que 782 000 sont domiciliés en Belgique, dont 497 889 en territoire bruxellois. Les touristes étrangers représentent 20 % du total, les Belges 80 % donc.





(...)