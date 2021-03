"Libérée, vaccinée, je ne serai plus confinée." Dans un vidéo postée sur la chaine YouTube Papy Booom, Thérésa, 80 ans, se transforme en Reine des Neiges, ravie d'avoir enfin pu se faire vacciner. La résidente de la maison de repos et de soins Acacias, à Molenbeek, joue parfaitement son rôle, d'abord triste car se sentant laissée pour compte au début de la crise sanitaire, puis enchantée de retrouver des libertés une fois vaccinée.

C'est un éducateur spécialisé de la maison de repos qui l'a encouragée à tourner la vidéo. "On était en plein quiz musical et une de mes stagiaires a mis la musique de la Reine des neiges. À ce moment-là, j’ai une résidente qui se lève et qui crie ‘libérée, vaccinée !’, a raconté Youssef Kaddar à RTL Info. Depuis qu'ils ont tous été vaccinés, ils ont moins peur de rentrer en interaction entre résidents. Ils se sentent plus apaisés et ils voient enfin le bout du tunnel."