À Bruxelles, 4 177 personnes sont à la rue. Face à cela, nous avons 6,5m² d'espace vide dans la capitale. C'est de ce malheureux constat que part Dominique pour écrire une lettre aux Bruxellois. Ce message est transmis sous la forme d'une pétition qui appelle le gouvernement à mettre ces espaces vacants à disposition des sans-abri de la capitale.

"Au pied de la gare centrale, je rêvasse en contemplant les chambres vides depuis longtemps de l'ancien hôtel des trains internationaux , vides depuis longtemps, mais toujours entretenues et en bon état. Plus loin , des tours de bureaux vides, à l'abandon, de quoi loger 20.000 personnes!! Et je songe que dans la capitale de l'Europe 14.000 autres logements sont inoccupés et que nous sommes 4.177 comme moi à dormir sur le trottoir au pied de ces mêmes logements vides", raconte le sans-abri.

Pour être validée par la Région bruxelloise, cette pétition doit rassembler 1 000 signatures de Bruxellois de plus de 16 ans. Aujourd'hui, elle en compte déjà plus de 300.