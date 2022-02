Dans la foulée de l'annonce, plusieurs voix dont celles de David Weytsman (MR) et Bianca Debaets (CD&V), ont émis l'hypothèse d'instaurer un parcours unique à toutes les manifestations. Le député Écolo ironise "on pourrait les faire passer devant le siège du PS et du MR" avant de revenir au sérieux. "Un parcours, c'est aussi un message politique. Ils sont le résultat d'une négociation et d'un savoir-faire des services de l'ordre. À mettre des conditions de plus en plus contraignantes à une gestion négocier, il ne faudra pas s'étonner si demain, il y a des manifestations spontanées, sans interlocuteur, et beaucoup plus difficiles à gérer."