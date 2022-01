Se mettre autour de la table

Le chef de file fait d'abord un bref état des lieux, et souligne les difficultés de la ville à gérer une grande manifestation. "Il y a plus d'un an, il y a eu des dégats lors d'une manifestation boulevard de Waterloo, les dégats sont encore visibles, je ne comprends pas pourquoi les équipes de Bravvo ne sont pas encore intervenues."

David Weytsman rappelle également les propositions du MR allant dans ce sens ces dernières années, mais se réjouit de pouvoir se mettre autour de la table. "Le mieux, si Philippe Close veut que ça aille vite, c'est de convaincre le parti socialiste et d'utiliser les outils qu'il a déjà à sa disposition." Le clan libéral dans sa plus grande globalité, par l'intermédiaire du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne qui s'est également exprimé à ce sujet ce week-end, abonderait également dans l'idée de Philippe Close.

Définir un parcours unique

Mais le libéral souhaite aller encore plus loin en proposant un parcours unique, négocié annuellement, qui serait plus simple à gérer pour les forces de l'ordre. "Est-ce qu'il n'est pas temps de définir une fois pour toutes un lieu de manifestation unique, qui irait d'un point A à un point B, où l'on pourrait placer des policiers dans toutes les rues perpendiculaires ?" Ce dispositif pourrait donc filtrer les suspects entrant et sortant de la manifestation et, à l'aide de contrôle des cartes d'identité, expulser des personnes fichées ou interdites de manifestations.

"soutenir les procédure négociées, sauf quand il y a de la violence. Jamais je n'accepterai qu'un policier fasse un pas en arrière". Ce débat est-il en train de remettre en question la Gestion Négociée de l'Espace Public (GNEP), qui prévoit une négociation entre organisateurs et autorités en préambule d'un évènement ? David Weytsman assure

Réprimer plus sévèrement les casseurs, c'est également un grand oui pour le MR. Le chef de file à la Ville de Bruxelles David Weytsman se dit "très favorable" au projet de loi de son bourgmestre socialiste . Mais ce n'est pas tout, le libéral rappelle que les bourgmestres ont déjà en leur possession le pouvoir d'exclure une personne d'un périmètre donné, mais déplore que ça ne soit que trop peu utilisé et respecté à l'heure actuelle. David Weytsman encourage également les autorités à renforcer leur travail de prévention, notamment via de la veille sur les groupes d'extrême-droite et d'etrême-gauche sur les réseaux sociaux, d'où viennent les casseurs, constate-t-il à même titre que Philippe Close.