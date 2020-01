Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS) compte mettre à profit son mandat d'administrateur indépendant et non rémunéré au Sporting d'Anderlecht pour inciter le club à se tourner vers les quartiers de la capitale et davantage vers la jeunesse bruxelloise, a-t-il affirmé lundi soir.

M. Close était interrogé par les conseillers de l'opposition David Weytsman (MR), Bianca Debaets (cdH-CD&V), et Mathias Vanden Borre à propos de sa décision d'entrer au Conseil d'Administration du Royal Sporting Club d'Anderlecht.

L'opposition voit dans ce choix personnel, le risque d'une confusion d'intérêts, voire un cumul excessif de fonctions et une démarche discutable sur le plan éthique, qui divise jusque dans la majorité, s'est elle plu à souligner. Le Premier échevin Benoît Hellings (Ecolo) a récemment jugé que cette décision ne correspondait pas aux orientations éthiques de l'accord de majorité.

"Si vous me demandez si je vais inciter et encourager Anderlecht à se tourner vers les quartiers et être plus en contact avec les jeunes bruxellois, alors ma réponse est oui sans réserve... comme je l'ai fait, je le fais et continuerai à le faire pour tous les sports", a répondu Philippe Close. Celui-ci a dit assumer complètement sa décision d'exercer ce mandat non rémunéré qui engendrera de sa part, une présence limitée à 4 ou 5 réunions par an.

M. Close a précisé qu'il ne tirerait aucun avantage de ce statut, pas même un abonnement en tribune qu'il continuera à payer comme il l'a fait jusqu'à présent.