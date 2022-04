On a tous chez soi l’un ou plusieurs objets qui prennent beaucoup de place, et dont on ne sert presque jamais : un BBQ qui trône sur la terrasse et ne flamboie qu’un soir d’été par an, une tente de camping qui ne servira de gîte qu’une nuit de festival par année, un appareil à raclette utile uniquement un soir de réveillon… Pour éviter la sous-utilisation de certains biens, la Ville de Bruxelles, à l’initiative de l’échevine Zoubida Jellab (Écolo), veut encourager le recours à la "prêterie" ("spullenbib" dans la langue de Vondel). Comprenez : un service de location de toute une série d’objets encombrants.

Les habitants de Bruxelles-Ville bénéficient désormais d’une réduction lorsqu’ils utilisent la plateforme Usitoo : -25% pour les résidents de la commune (code : BXLZD), -50% pour les bénéficiaires du CPAS (BXLCPAS) et également -50% pour les associations bruxelloises (BXLEnsemble).

On retrouve sur le site Usitoo des appareils à raclette à 5€ pour deux jours, un banc pliable à 2€, un BBQ à 2€, un lot de 10 chaises pliantes à 5€, un souffleur de feuilles mortes à 2€, un coffre de toit de voiture à 9€… Plusieurs points de retraits sont présents sur le territoire bruxellois, comme entre autres la Roots-Store rue Franklin, le restaurant La K-Fête et Greenbizz à Laeken.