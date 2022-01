Le Covid passant par-là, la première mission de Sophie, Mathilde et de plusieurs bénévoles, a été de fabriquer des masques en tissus pour la commune. Cela leur a permis de peaufiner le concept du café-couture. "On a voulu créer un café avec des bouquins de couture tout autour, et une mercerie pour vendre les tissus collectés auprès de particuliers, de couturiers, de marques, dans un objectif d’up-cycling", explique Sophie. Les deux fondatrices ont voulu se lancer dans l'aventure pour lutter contre l’industrie textile qui est la deuxième plus polluante de la planète. En effet, selon la Banque Mondiale, elle est responsable de 17 à 20% de la pollution mondiale des eaux.

En entrant chez R-Use Fabrik, situé rue du relais 21, à Ixelles, vous tombez tout d’abord sur le café où vous pouvez boire un verre tout en flânant autour des objets de couture à vendre. Vous y trouvez un nombre incalculable de tissus, classés par couleurs, et même des mini-chutes, utilisées pour le patchwork par exemple.

© Charlotte Egli

© Charlotte Egli

A l’arrière se trouve un atelier de couture, loué à l’heure et où se déroule aussi les cours de couture, de broderie et d’up-cycling organisés par les bénévoles. "Nous travaillons avec un couturier en réinsertion professionnelle. Avec lui et les bénévoles, nous avons par exemple créé des tabliers pour un restaurant zéro-déchet à partir de pantalons d’éboueurs", explique Sophie.

La mercerie propose aussi des cours de couture pour débutants et des cours libres, où chacun peut venir avec sa propre machine, ou bien utiliser celles qui sont sur place. On peut y apprendre la broderie, le patchwork, mais aussi l’up-cycling à partir de vêtements ou tissus que l’on utilise plus. Pour éviter de les jeter, on leur offre une deuxième vie.

© Charlotte Egli

© Charlotte Egli

Sur le site internet de R-Use Fabrik on peut y découvrir leurs créations comme un pouf de sol rembourré de chutes, une couronne de Noël, des lingettes lavables, des chouchous,... "On veut toucher tous ceux qui ne cousent pas en proposant nos productions", nous explique Sophie.

La mercerie est ouverte du mardi au samedi de 13 à 18h. Elle est tenue par une quinzaine de bénévoles.