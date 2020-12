A Bruxelles, la première personne vaccinée est un résident de la maison de repos sanpétrusienne Notre Dame de Stockel. D'ici le 24 janvier, l'ensemble des résidents des 137 maisons de repos et de soins installées sur le territoire bruxellois seront vaccinés une première fois. Cette vague de vaccination sera organisée en trois vagues à partir du 5 janvier.

La vaccination se fera par le médecin coordinateur de la maison de repos, avec les équipes d'infirmiers. Il assurera ensuite l'enregistrement de la vaccination, mais aussi d'éventuels effets secondaires dans le logiciel Vaccinnet+.

"Dès le moment où le premier vaccin est dégelé, la deuxième dose du vaccin est réservée pour la maison de repos concernée dans le frigo ULT (ultra low temperature - température ultra-basse) de l'hôpital hub. De cette manière il est assuré que, 21 jours après la première injection, le même processus puisse être répété et que chaque personne qui a reçu la première dose, reçoive également la seconde dose dans le délai prévu", poursuit Iriscare.

Des sondages pour savoir qui veut ou ne veut pas se faire vacciner

"Les vaccinations seront gratuites et sur base volontaire", rappelle Iriscare, qui réalise en ce moment des sondages dans les maisons de repos concernée par la première vague afin de savoir qui veut ou ne veut pas se faire vacciner.

Les maisons de repos confrontées à une apparition importante de cas de Covid-19 dans les 14 jours avant la date prévue de vaccination seront postposées dans le planning.

Une fois que tous les résidents de homes vaccinés, ce sera au tour du personnel. Selon le même processus. Viendra ensuite le reste de la population bruxelloise, en commençant par les catégories jugées prioritaires.

Début février, place au personnel de soin des hôpitaux, au personnel de soin des autres collectivités de soin et au personnel de soin de première ligne (médecins généralistes, infirmiers à domicile, kiné, dentistes, etc.). Ces derniers se feront vacciner dans les centres de vaccination

Début avril, les Bruxellois de + de 65 ans, ceux âgés entre 45 et 65 ans présentant des facteurs de comorbidité et ceux occupant des métiers essentiels pourront se faire vacciner.

Le reste de la population bruxelloise passera enfin à la vaccination.

Ces deux derniers groupes, les vaccinations se dérouleront soit dans les centres de vaccination installés sur le territoire régional, soit dans des centres médicaux ou via des équipes mobiles.

"Ces différentes phases sont en préparation", explique Iriscare. "La coordination de ces phases est opérée par l’administration de la Commission communautaire commune (Cocom), en collaboration avec les secteurs, les administrations locales et les partenaires locaux. L’objectif d’une telle collaboration est notamment d’être au plus proche de la population pour réduire au minimum la résistance à se faire vacciner. Des campagnes d'information et de sensibilisation sont également prévues en fonction des différentes phases."