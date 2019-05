Cinq jours après les élections, Groen, l'Open Vld et one.brussels, la liste du socialiste flamand Pascal Smet, ont décidé d'entamer des négociations, côté néerlandophone, en vue de la formation du prochain gouvernement bruxellois, a annoncé Elke Van den Brandt (Groen).

Les 3 partis disposent de 10 sièges sur 17 - 4 pour Groen, 3 pour l'Open Vld et 3 pour one.brussels - dans le groupe linguistique néerlandophone. A l'issue du scrutin de dimanche, les écologistes ont gagné un siège, l'Open Vld en a perdu 2 et one.brussels a récupéré les 3 sièges dont disposait le sp.a lors de la législature passée. La N-VA a elle aussi décroché 3 sièges mais ses relations avec Groen sont tendues. Quant au CD&V, qui figurait dans la majorité précédente, il ne compte plus qu'un siège.

"Nous aimons Bruxelles. Avec conviction et passion. Groen, l'Open Vld et one.brussels se donnent aujourd'hui la main pour construire une ville saine, ambitieuse et inclusive", a précisé Elke Van den Brandt. "Cette coalition veut être un partenaire néerlandophone fort qui construit des ponts", a-t-elle ajouté.

"Nous veillerons à ce que chacun puisse développer ses talents et puisse être qui il ou elle veut. Bruxelles doit être une ville équitable qui ne laisse personne sur le côté. Une ville qui offre des opportunités, qui investit", a-t-elle conclu.





En illustration, Pascal Smet (tête de liste du sp.a à Bruxelles), Guy Vanhengel et Sven Gatz (qui mènent les discussions pour l'Open Vld) et Elke Van den Brandt (qui mène les négociations pour Ecolo)