Un coup qui fait "pschit", donc, pour Filip Dewinter et Geert Wilders. Après une conférence de presse au parlement flamand, les deux hommes ont rejoint, entourés d'un imposant service d'ordre, la place Madou, au pied du siège du Vlaams Belang, sur le territoire de Saint-Josse. Un policier les y attendait pour leur signifier l'ordonnance de police les concernant. Après avoir répondu aux questions des journalistes néerlandophones, les deux leaders d'extrême-droite ont repris la route vers le parlement flamand, sous les sifflets et huées d'une poignée de manifestants, dont certains ont été arrêtés par la police.

© FLEMAL JEAN-LUC



© FLEMAL JEAN-LUC



Un évènement qui marque le clap de fin de la saga lancée par le patron des socialistes flamands, Conner Rousseau , le 26 avril dernier à propos de Molenbeek. L'affaire a été récupérée par le Vlaams Belang de Filip De Winter, qui avait annoncé hier après-midi sa visite de Molenbeek, accompagné du polémique Geert Wilders (PVV), membre important de l'extrême-droite hollandaise et de la Seconde chambre des États-Généraux des Pays-Bas. Peu après l'annonce, la bourgmestre de Molenbeek Catherine Moureaux (PS) avait usé de son pouvoir de bourgmestre pour interdire l'accès à Molenbeek aux deux hommes d'extrême-droite par une ordonnance de police, et convoquant le résultat de l'analyse de risque transmise par l'Organe de Coordination pour l'analyse de la Menace (OCAM) indiquant un risque de "trouble grave à l'ordre public". Ce vendredi matin, les bourgmestres d'Anderlecht, Saint-Josse et Schaerbeek prenaient la même décision.