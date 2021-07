Malgré le retard vaccinal, Yves Van Laethem applaudit "l’ingéniosité" de Bruxelles Bruxelles Romain Masquelier © BELGA

En termes de vaccination, la Région bruxelloise est en retard par rapport à ses voisines flamande et wallonne. En effet : à Bruxelles, 52 % des plus de 18 ans sont complètement vaccinés… contre 68 % en Wallonie et 72 % en Flandre. Un gap présent depuis le lancement des vaccins et qui, selon le porte-parole interfédéral de la lutte contre la covid-19 Yves Van Laethem, est dû aux spécificités de la métropole bruxelloise. Explications.