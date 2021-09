À l’écran comme à la ville, leur complicité est frappante. L’ouverture de leur premier resto ensemble sonnait dès lors comme une évidence. Et c’est sur le Wolf que les deux joyeux drilles ont jeté leur dévolu pour lancer le "140 degrés", référence à la guerre des restos remportée dans Top Chef. "En fait, on est un jour venus manger avec Adrien au Wolf… et on est ressortis avec un stand dans le foodmarket", s’amuse Mallory. "On a rencontré Thierry Goor, qui nous a raconté l’histoire du Wolf, sa chouette clientèle, sa super équipe et la qualité des autres restos qui y sont installés. On a aussi aimé le côté industriel des lieux. Tout était réuni pour nous convaincre."

"Et c’est aussi la première fois qu’on est acceptés dans une banque", renchérit Adrien.

Bruxelles, où Mallory a ses racines, après une première expérience à Paris (soldée par une fermeture, mais que le duo ne considère pas comme un échec), c’était aussi le lieu idéal pour ouvrir une friterie. "La frite, c’est belge, hein ! Et Adrien aime beaucoup la Belgique."