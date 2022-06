À la suite de ces faits, le parquet de Bruxelles a saisi un juge d'instruction du chef de meurtre, et la section "homicides" de la police fédérale a été chargée du dossier. Le juge d'instruction et le magistrat de garde du parquet sont descendus sur les lieux, ainsi qu'un médecin légiste, un expert balistique et le labo de la police fédérale.

L'enquête a permis d'identifier l'auteur présumé des faits, qui a ensuite été signalé à rechercher. Il a été interpellé le 1er juin à Molenbeek-Saint-Jean, alors qu'il était passager d'un taxi qui a fait l'objet d'un contrôle pour conduite dangereuse. Le 2 juin, le suspect a été auditionné par le juge d'instruction, inculpé et placé sous mandat d'arrêt. À la suite de ces faits, le parquet de Bruxelles a saisi un juge d'instruction du chef de meurtre, et la section "homicides" de la police fédérale a été chargée du dossier. Le juge d'instruction et le magistrat de garde du parquet sont descendus sur les lieux, ainsi qu'un médecin légiste, un expert balistique et le labo de la police fédérale.

Un homme de 20 ans a été abattu par balle dans l'habitacle d'une voiture, rue Dubois-Thorn à Molenbeek-Saint-Jean, le 18 avril dernier vers 20h40. Un véhicule Nissan Note, bleu foncé, s'est arrêté dans la rue lorsqu'un autre véhicule, Skoda Scala, de couleur blanche et avec une plaque d'immatriculation luxembourgeoise, a marqué l'arrêt à sa hauteur. Un passager armé en est sorti, s'est assis dans la Nissan et a tiré sur le conducteur. Le tireur s'est enfui à pied en direction de la rue Osseghem et la Skoda Scala a également pris la fuite dans cette direction.