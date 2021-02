A partir du 2 mars prochain, l'hôtel cinq étoiles bruxellois Steigenberger Wiltcher’s, situé sur l'avenue Louise, proposera à ses clients de profiter d'un repas étoilé dans des chambres privatisées, dans le respect des règles sanitaires.

"Le déconfinement n’est toujours pas à l’horizon, les frontières sont fermées et les gens tournent en rond. On s’aperçoit que la population a besoin de s'échapper et nous offrons dès lors la possibilité de recréer l'expérience d'aller au restaurant. Les clients doivent obligatoirement séjourner une nuit à l'hôtel et profiteront le lendemain matin d'un déjeuner servi dans leur chambre", explique Michel Cottray, manager général de l'hôtel.