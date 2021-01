C’est un groupe d’une centaine de personnes restées sur place après la manifestation organisée devant le commissariat de la zone de police Bruxelles-Nord et qui a provoqué divers incidents et dégradations.

En plus des 4 policiers (fédéraux et locaux) transportés à l’hôpital, 11 policiers ont été blessés et les 3 agents qui étaient dans le commissariat incendié près de la place Liedts sont en état de choc, a indiqué la porte-parole de la police de Bruxelles-Nord. La personne la plus grièvement blessée est une policière, fédérale, qui a pu quitter l’hôpital ce jeudi. Elle souffre notamment de douleurs au dos...