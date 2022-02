Deux ans, c'est la peine requise par le parquet de Bruxelles à l'encontre des deux hommes arrêtés alors qu'ils détenaient des engins pyrotechniques en marge de la manifestation contre les mesures sanitaires du 19 décembre.

Les deux prévenus sont âgés de 37 et 35 ans. Ils ont été interceptés par les forces de l'ordre qui avaient renforcé leur dispositif. Le plus âgé, A.B., transportait 21 pétards, dont certains pouvant être dangereux. M.D., le plus jeune, avait sur lui 21 pétards, plus petits, quatre fumigènes, une catapulte avec environ 80 balles de paintball remplies d'essence et de white spirit.

“Tout a été analysé par le service de déminage de l’armée (SEDEE) et le matériel trouvé aurait pu provoquer une explosion grave”, explique le parquet. “Les deux avaient clairement l’intention d’en découdre et de se rebeller.”

Les deux affirment pourtant le contraire. Le tribunal tranchera le 10 mars.