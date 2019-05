Bruxelles Mobilité prévient que ce dimanche sera "chargé". Et pour cause : trois événements auront lieu dans la capitale.





1. Une Marche pour le climat est prévue de 13h à 16h.

A cette occasion, les manifestants marcheront de la gare du Nord au Cinquantenaire.

"Depuis la gare du Nord, les manifestants emprunteront la Petite Ceinture pour rejoindre la rue de la Loi, afin d’arriver au Parc du Cinquantenaire. Des embarras de circulation sont attendus le long de ce trajet, entre 13h et 15h30", indique Bruxelles Mobilité.

De plus, le tunnel Reyers-Centre sera fermé à la circulation venant de la E40-A3, à partir de 14h.

© bruxelles mobilité







2. Le 122ème anniversaire de l'avenue de Tervueren a également lieu ce dimanche. L'avenue sera donc fermée à la circulation dans les deux directions, entre le parc du Cinquantenaire et le boulevard de la Woluwe, de 4h du matin à 21h.

Le tunnels Tervueren et Cinquantenaire seront fermés et il ne sera donc plus possible de bifurquer en direction de Tervueren dans le tunnel Belliard. Ce dernier restera cependant ouvert à la circulation direction E40-A3.





3. Les 15km de Woluwe sont organisés entre 10h et 13h. Des embarras de circulation sont attendus dans les environs du parcours, qui emprunte une bonne partie de la commune de Woluwe-Saint-Lambert.

© bruxelles mobilité







Que faire?

Evitez si possible de prendre la voiture et privilégiez les transports en commun.

Si vous devez absolument utiliser votre véhicule pour aller de Tervueren au centre de Bruxelles, empruntez la E411 et l'avenue Louise via l'avenue Franklin Roosevelt. Si vous prenez la direction inverse (du centre vers Tervueren), prenez la E40-A3 ou bien la E411 et ensuite le Ring (R0), conclut le centre de trafic bruxellois.