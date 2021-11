Dans le cadre de la manifestation contre les mesures anti-Covid qui s'est déroulée à Bruxelles le 21 novembre 2021, les enquêteurs cherchent à identifier ces individus.

Lors de la confrontation avec les forces de l'ordre, plusieurs policiers ont été blessés et des véhicules endommagés.

Le 1er individu a une moustache et porte des lunettes. Au moment des faits, il portait un sweat clair et une veste kaki à capuche bordée de fourrure.

© Police fédérale

Le 2ème individu a de longs cheveux blonds. Au moment des faits, il portait un sweat bleu à capuche et une veste grise.

© Police fédérale

Le 3ème individu a les cheveux foncés et une barbe naissante. Au moment des faits, il portait une chemise bleu clair et une veste matelassée foncée à capuche.

© Police fédérale

Le 4ème individu a les cheveux foncés et une barbe. Au moment des faits, il portait un sweat à capuche noir et vert et une veste matelassée noire à capuche.

© Police fédérale

Le 5ème individu a de courts cheveux, une calvitie et une moustache. Au moment des faits, il portait une chemise claire et un long manteau kaki.

© Police fédérale

Le 6ème individu a les cheveux foncés. Au moment des faits, il portait un sweat à capuche beige avec des inscriptions blanches.

© Police fédérale

Le 7ème individu portait au moment des faits des lunettes de soleil, un sweat clair à capuche et une veste foncée.

© Police fédérale

Le 8ème individu a les cheveux blonds rasés sur les côtés et un écarteur à l'oreille gauche. Au moment des faits, il portait une veste noire.

© Police fédérale

Le 9ème individu a de courts cheveux foncés et une barbe naissante. Au moment des faits, il portait un sweat jaune avec des inscriptions sur le devant et une veste tricolore (rouge-bleu-blanc).

© Police fédérale

Le 10ème individu est une jeune femme. Au moment des faits, elle portait une casquette, une veste et un pull à col roulé noirs.

© Police fédérale

Le 11ème individu a les cheveux brun clair et une barbichette. Au moment des faits, il portait un sweat à capuche foncé avec des inscriptions blanches.

© Police fédérale

Le 12ème individu a les cheveux foncés et une barbe. Au moment des faits, il portait un pull noir, un bonnet noir et une bandoulière verte.

© Police fédérale

Le 13ème individu a les cheveux mi-longs et un visage émacié. Au moment des faits, il portait une veste noire et une écharpe beige.

© Police fédérale

Le 14ème individu a les cheveux foncés et un bouc. Au moment des faits, il portait un sweat noir à capuche et une veste en cuir bordeaux.

© Police fédérale

Le 15ème individu a une barbe. Au moment des faits, il portait un sweat noir à capuche et était en possession d'un petit sac kaki porté en bandoulière.

© Police fédérale

Le 16ème individu a les cheveux foncés et une barbe. Au moment des faits, il portait un sweat vert foncé à capuche, une veste noire à capuche et un bonnet brun.

© Police fédérale

Le 17ème individu a les cheveux foncés et une barbe. Au moment des faits, il portait un T-shirt orange et une veste noire sans manches.

© Police fédérale

Le 18ème individu a les cheveux foncés et une barbe. Au moment des faits, il portait une veste en cuir noir et une écharpe noire.

© Police fédérale

Le 19ème individu a de courts cheveux foncés. Au moment des faits, il portait un pantalon de training noir, un sweat rouge et des baskets blanches. Il était en possession d'un sac bandoulière gris.

© Police fédérale

Si vous reconnaissez ces individus, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 /30 300.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu. Cet avis est disponible sur www.police.be.