Voici comment se déroule le processus de sélection d'un costume.

Tous n’ont pas été portés. La sélection des costumes est très balisée. Elle passe par une commission dite des costumes. Les critères de sélection sont précis, explique de son côté Louis Forizs, membre de la commission des costumes. "Un costume peut être offert par quelque ASBL - ordre estudiantin, folklorique, gastronomique, etc. - que ce soit, voire une entreprise ou une ambassade à la condition que l’événement ne revête aucun caractère politique, religieux, commercial ou publicitaire. Par ailleurs, l’ASBL doit avoir au moins dix ans d’existence."

Cette commission rend un avis consultatif validé, ou pas, par le collège de la Ville de Bruxelles. "Logique, explique un membre de l’ordre des amis du Manneken-Pis. La tradition veut que le donateur remette le costume aux autorités de la Ville de Bruxelles et aux Bruxellois."

Il arrive donc que le collège ne suive pas l’avis de la commission. Ce fut le cas en 2013, lors de la remise du costume Hard Rock Café à Manneken-Pis. La commission des costumes avait refusé la proposition car elle revêtait un caractère commercial et publicitaire. Le bourgmestre de l’époque Freddy Thielemans (PS) avait tout de même accepté la demande et Manneken-Pis avait revêtu le t-shirt Hard Rock Café et portait une petite guitare rouge.

Une fois la donation acceptée, le donateur offre le costume et la cérémonie s’il y en a une. Il fait créer le costume par une couturière de son choix ou par l’une des deux couturières de la Ville de Bruxelles. Les frais relatifs à la cérémonie organisée devant la statuette sont à sa charge, par contre la Ville prend en charge le drink organisé dans l’hôtel de ville et le service.

Le prix d’un costume de Manneken-Pis varie fortement selon son type et la qualité des matériaux. Voici quelques années, l’ordre des amis du Manneken-Pis lui avait offert un costume de Saint Michel, protecteur de la Ville de Bruxelles. "Saint-Michel porte une armure, en métal. Il est évident que cela coûte nettement plus cher qu’une toge d’étudiant, poursuit notre expert. Mais un costume de qualité sortant un peu de l’ordinaire coûte entre 350 et 600 euros."