Ce samedi sur le coup de 11h du matin, Daniel Levasseur était le fan le plus heureux du monde. Le Manneken Pis enfilait le costume de son héros préféré, son idole cinématographique : Louis de Funès en Gendarme de Saint-Tropez. Devant une bonne centaine de curieux - de la touriste espagnole qui a évidemment reconnu les Gendarmes de Saint-Tropez aux vrais fans mitraillant chaque instant avec leurs appareils photo d'un autre âge -, la procession a inauguré le nouveau costume du ketje en chanson et dans une très bonne humeur.

A la baguette, le chef d'orchestre (La Grande Vadrouille), forcément, menait une troupe surprenante composée de Cruchot et ses hommes dont un certain Pascal Duquenne tout heureux de jouer les flics le temps d'une journée, d'une demi-douzaine de bonnes soeurs, de la Denrée et de son ami l'extraterrestre, de Fantomas, de Rabi Jacob et bien d'autres personnages issus des films de Louis De Funès. Une fois le Manneken Pis habillé et soulagé, le joyeux cortège s'est ébranlé à bord de deux 2CV, d'une DS (Les Aventures de Rabi Jacob) et d'une Mercedes, elle aussi d'un autre âge pour un petit tour dans le centre-ville avant de revenir s'exposer sur la Grand-Place.

Et sous le regard hilare et bienveillant de Cruchot, alias Daniel Levasseur. "Je suis fan de Louis de Funès depuis que je suis tout petit. Alors, forcément, une journée comme celle-ci, c'est du rêve pour moi", se réjouit-il, képi bien vissé sur le crâne et jumelles autour du cou. "A l'époque, j'allais tout le temps en vacances à la mer du Nord. Mais pour moi, les vraies vacances, c'était à Saint-Tropez. J'ai pu y aller quand j'avais vingt ans. C'était génial. Là je suis dis : "Daniel, tu es enfin vraiment en vacances !"

Son chez lui ressemble de plus en plus à un musée à la gloire de l'acteur préféré des Français. "J'ai une bonne centaine de pièces." Son Gendarme préféré ? "Personnellement, j'ai un coup de coeur pour le Gendarme en balade", confie celui par qui cet événement folklorique a pu avoir lieu. C'est en faisant le "Gendarme" lors de l'exposition De Funès au Palace voici quelques mois que ce fonctionnaire à la Ville de Bruxellesest tombé sur l'échevine du Folklore Delphine Houba. Ni une ni deux, notre Gendarme en costume saute sur l'occasion et propose l'initiativé à l'échevine. Qui n'a pu refuser si belle opportunité.