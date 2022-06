Combien de briques Lego faut-il pour reproduire l’Atomium à l’échelle des petits bonshommes jaunes? 12.000 ! Et combien pour le Palais Royal ? 16.000 ! Ces cataractes de briques de plastique ont déferlé sur Bruxelles pour bâtir quelques-uns des bâtiments les plus emblématiques de la capitale. Vous les retrouverez dès le 24 juin au Lego Discovery Center, nouvelle attraction dédiée aux briquettes danoises implantée à Docks Bruxsel.

Sa première des 12 zones annoncées a été dévoilée ce 1er juin 2022, histoire d’assurer le teasing. Dans ce "Mini World", ville miniature aux couleurs vives, on se balade du Cinquantenaire au Berlaymont en passant Grand-Place, mais aussi dans des rues bordées d’un resto de donuts, d’une tour de bureau arc-en-ciel ou d’un magasin de jouets de guingois.Les ouvriers s’y activent au marteau-piqueur ou au rouleau compresseur, le métro y démarre en sous-sol et on y aperçoit même la famille royale. En face, on plonge dans un univers de fantasy à mi-chemin entre Harry Potter et Game of Thrones. Au son d’un orchestre et sous le regard menaçant des dragons s’y tient une foire médiévale.Au château, alors que les seigneurs banquettent, des cris désespérés s’élèvent de la chambre de torture. Si vous regardez bien, vous pourrez même dénicher le trésor sous la montagne…

© Mathieu Golinvaux

Métier: constructeur de Lego

"Cette zone, c’est surtout une zone où on regarde", défend Sieber Bulteel."Elle évoluera en fonction des saisons. On pourrait y ajouter de la neige à Noël". L’homme pétille du regard: il est désormais constructeur Lego professionnel. Le Louvaniste a en effet remporté le concours désignant le "Master Model Builder" bruxellois.Depuis début avril, il est l’architecte en chef du site. "Mes enfants sont très fiers", rigole le barbu. Qui a apporté sa première touche personnelle sur son nouveau lieu de travail en recomposant… la rue des Bouchers! "Je n’aurais pas pu créer toutes ces sculptures en à peine un mois.Des constructeurs anglais sont donc venus en renfort.Il a fallu 1,5 million de briques et 6.600 heures pour composer cette salle".

© Mathieu Golinvaux





Les bâtiments et décors sont d’abord modélisés sur ordinateurs. "Le programme génère un plan qui décrit couche par couche comment construire chaque ensemble. Et les briques nécessaires". Luxe incroyable, Sieber peut commander n’importe quelle pièce directement chez Lego."Par exemple, les tuiles mauves pour le toit de cette tour médiévale, c’est assez rare dans le commerce". Le graphiste est aussi à l’aise avec la souris qu’avec les briques. "L’avantage avec les pièces, c’est qu’on se rend compte tout de suite si c’est fragile".

Dans une petite zone interactive, Hugo, 9 ans, empile les Duplo. "On peut construire un tour et en appuyant sur ce bouton vert, on active un tremblement de terre", sourit le garçonnet.Qui a sans doute l’âme d’un ingénieur : sa tour refuse désespérément de se fracasser dans le décor. "C’est géant ici! J’ai bien reconnu l’Atomium et j’aime bien les petits magasins un peu partout", glisse-t-il alors que les lumières des échoppes s’allument dans la nuit artificielle qui tombe sur les maquettes.

Petit pipi

Outre ces plaques sismiques et quelques petites animations dans le style Mini-Europe déclenchées depuis les allées, l’interaction et le jeu restent le parent pauvre dans ce qu’on a vu du Lego Discovery Center bruxellois. On nous promet que le reste de ses 3.152m2 le sera davantage. Notamment via des ateliers pour les 2 à 10 ans. Ou l’intégration en jeu vidéo des fusées construites dans le réel.Les fans sont sans doute pressés.

Ah au fait: vite un p’tit pipi avant de partir ? Il a fallu 300 briques pour construire le Manneken Pis…

© Mathieu Golinvaux

© Mathieu Golinvaux

© Mathieu Golinvaux

© Mathieu Golinvaux

© Mathieu Golinvaux

© Mathieu Golinvaux

© Mathieu Golinvaux