À l’occasion de la journée mondiale de la lutte pour les droits des femmes et dans le cadre de la semaine d’activités organisée par la Ville de Bruxelles, l’échevin de l’Égalité des chances Khalid Zian (PS), remettra ce lundi 9 mars un costume au ketje de Bruxelles, Manneken-Pis.

Le costume, composé du tablier de cuisine #SharingIsCaring, symbole de la campagne de la Semaine des Droits des Femmes de la Ville, entend pousser un appel fort aux hommes, en leur rappelant que la lutte pour l’égalité des genres et des droits des femmes ne peut se mener sans eux. L’objectif : rallier les hommes à la cause féministe tout en déconstruisant les stéréotypes de genre, créés par un système patriarcal toujours bien présent.

Pour rappel, cette édition 2020 de la Semaine des Droits des Femmes a pour thématique "Les alliés masculins de la cause féministe" et se focalise ainsi sur la juste répartition des tâches ménagères au sein du foyer familial. "Les femmes ne peuvent plus supporter cette charge mentale et physique seules. En plus de bénéficier de moins de temps libre pour développer une vie sociale ou un loisir, le temps et l’énergie consacrés au ménage peuvent freiner les femmes dans leur vie professionnelle comme dans leur engagement politique ou associatif", souligne Khalid Zian.

Le costume sera reçu par l’Ordre des Amis de Manneken-Pis, accompagné de Delphine Houba (PS), échevine de la Culture. "La lutte pour l’égalité des genres doit commencer au sein même des foyers. Le tablier estampillé #SharingIsCaring de la campagne de la Ville est à ce sujet on ne peut plus parlant ! En tant que symbole national et international, Manneken-Pis et son nouveau costume offrent donc un écho encore plus retentissant à cette campagne."

La Ville de Bruxelles entend faire prendre conscience de ces inégalités en invitant les hommes, citoyens et employés à enfiler le tablier symbolique. La programmation – ainsi que la campagne - de la Semaine des Droits des Femmes proposée par la cellule Égalité des chances, est à retrouver sur www.bruxelles.be/semainedesdroitsdesfemmes.

Le rendez-vous pour la remise de costume est prévu à 10h, à la Salle Ogivale de l’Hôtel de Ville.