Samedi 18 juin prochain, Manneken-Pis enfilera le costume du Gendarme de Saint-Tropez. L'événement sera précédé d'un défilé des personnages extraits de certains films de Louis de Funès tels que des Gendarmes forcément mais aussi des Bonnes Sœurs, une Denrée, un Groote Lulu et même un Fantomas. Le cortège partira du Grand-Hospice - dans la rue éponyme à 9h du matin samedi, jusqu'à l'hôtel de ville, sur la Grand-Place. A 10h, une cérémonie officielle sera menée en présence, notamment, de l'acteur Pascal Duquenne (Le Huitième Jour, etc.).

Cette cérémonie sera l'occasion de rendre hommage aux policières de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles. L'habillage de Manneken-Pis en Gendarme de Saint-Tropez aura lieu à 11h. Trente minutes plus tard, s'elancera une 2 CV pour un petit tour dans le centre-ville en compagnie de Cruchotken-Pis. Une séance photos sera enfin organisée en compagnie du cortège et de Cruchotken-Pis sur la terrasse de l’établissement la Brouette où les touristes et promeneurs pourront se faire prendre en photo à partir de 13h30.



Cette journée spéciale Gendarme de Saint-Tropez se clôturera vers 16h au Grand-Hospice et dans son Jardin pour une soirée dans un décor dédié à Louis de Funès.