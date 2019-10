Plus de 15.000 coureurs issus de 60 pays différents prendront le départ du marathon et semi-marathon de Bruxelles ce dimanche 6 octobre. A cette occasion, des embarras de circulation sont à prévoir.

Votre rue sera-t-elle fermée? Quand rouvrira-t-elle?

Comme chaque année, le départ et l'arrivée auront lieu au Cinquantenaire. Tout le long du parcours, les rues seront fermées.

"Dès le passage du dernier coureur, en accord avec la police, nous rouvrirons la route à la circulation le plus rapidement possible", indiquent les organisateurs. Pour certaines, ce sera dès midi, pour d'autres il faudra attendre 14h30.

Si vous ne parvenez pas à voir votre rue correctement sur le plan, nous vous invitons à cliquer ici. Cela ouvrira un document qui reprendra l'heure de fermeture et de réouverture de toutes les rues impactées.

Vous devez vous rendre à Bruxelles en voiture? Où se garer?

Il est vivement conseillé d'opter pour les transports en commun. Si vous devez vraiment prendre la voiture, vous pourrez toujours vous garer dans les parkings gratuits mis à votre disposition.

• Station Metro Kraainem (Avenue de Wezembeek 185, Woluwe-Saint-Lambert)

• Station Metro Roodebeek (avenue J. Brel, Woluwe-Saint-Lambert)

• Station Metro Stalle (Petite Drève du Maréchal, Uccle)

• Station Metro Erasmus (rue Meylemeersch 13, Anderlecht)

• Station Metro Coovi (Chaussée de Mons 1304, Anderlecht)

Et les transports en commun?

Sur son site internet, la Stib répertorie les trams et les bus concernés par les perturbations.

Tram 7

Jusqu’à 12h, les trams 7 sont remplacés par des T-bus entre Buyl et Vanderkindere.

Les T-bus sont déviés entre les arrêts Buyl et Bascule via Flagey et ne desservent pas les arrêts Cambre-Etoile et Legrand. L’arrêt Buyl est déplacé vers l’arrêt du bus 71 dans l’avenue de l’Hippodrome. L’arrêt Bascule est déplacé vers l’arrêt du bus 38 dans la chaussée de Waterloo.

Tram 8

Jusqu’à 12h, les trams 8 ne circulent pas entre les arrêts Legrand et Musée du Tram.

Les trams 25 circulent normalement entre Buyl et Boondael Gare.

Tram 81

Jusqu’à 15h, les trams 81 ne circulent pas entre les arrêts Merode et Montgomery.

L’arrêt Merode est déplacé vers l’avenue des Celtes n°7.

Tram 92-93

Jusqu’à 13h, les trams 92 et 93 ne circulent pas entre les arrêts Louise et Botanique.

Prenez le métro 2 ou 6 entre ces deux arrêts.

Bus

Bus 12

Jusqu’à 11h15, les bus 12 ne circulent pas entre les arrêts Schuman et Trône. Après l’arrêt Schuman, les bus circulent jusqu’à la station Maelbeek.

L’arrêt Schuman vers Brussels Airport est déplacé vers la rue Archimède n°14.

Bus 17

Jusqu’à 13h30, les bus 17 ne circulent pas entre les arrêts Les Trois Tilleuls et Heiligenborre.

Bus 21

Jusqu’à 11h15, les bus 21 ne circulent pas entre les arrêts Schuman et Luxembourg. Après l’arrêt Schuman, les bus circulent jusqu’à la station Maelbeek.

L’arrêt Schuman vers Maes est déplacé vers la rue Archimède n°14.

Bus 27

Jusqu’à 15h, les bus 27 ne circulent pas entre les arrêts Georges-Henri et Gare du Midi. Après l’arrêt Georges-Henri, les bus circulent jusqu’à la station Maelbeek via Diamant et de Jamblinne de Meux.

L’arrêt Georges-Henri est déplacé vers l’arrêt du bus 28.

Bus 33

Jusqu’à 12h, la ligne de bus 33 n’est pas exploitée.

Bus 34

Jusqu’à 13h30, les bus 34 ne circulent pas entre les arrêts Eglise Saint-Julien et Sainte-Anne/Rond-Point du Souverain. Après l’arrêt Eglise Saint-Julien, les bus circulent jusqu’à Herrmann-Debroux par l’itinéraire du bus 72.

Direction Porte de Namur, les bus 34 desservent l’arrêt Vandromme.

Bus 36

Jusqu’à 12h, les bus 36 ne circulent pas entre les arrêts Océan Atlantique et Mareyde.

Les bus venant de Schuman/Nerviens direction Océan Atlantique sont déviés entre les arrêts Baron de Castro et Océan Atlantique. Les arrêts Drève de Nivelles et Chant d'Oiseau sont desservis uniquement direction Schuman/Nerviens. L'arrêt Mouettes n'est pas desservi.

Jusqu’à 14h45, les bus 36 ne circulent pas entre les arrêts Nerviens et Schuman.

L’arrêt Nerviens direction Konkel est déplacé vers l’arrêt direction Schuman. L’arrêt Leman est déplacé vers l’arrêt du bus 80 direction Porte de Namur.

Bus 38

Jusqu’à 11h30, les bus 38 ne circulent pas entre les arrêts Trône et Gare Centrale. Après l’arrêt Trône, les bus circulent jusqu’à Porte de Namur.

Bus 41

Jusqu’à 12h45, les bus 41 ne circulent pas entre les arrêts Montana et Brésil. Après l'arrêt Brésil, les bus circulent jusqu'à l'arrêt ULB.

Jusqu’à 13h30, les bus 41 ne circulent pas entre les arrêts Herrmann-Debroux et Transvaal.

L’arrêt Herrmann-Debroux est déplacé dans l’avenue Gustave Demey, peu avant le boulevard du Souverain.

Bus 59

Jusqu’à 11h15, les bus 59 ne circulent pas entre les arrêts Etangs et Maelbeek.

L’arrêt Etangs direction Hôpital Etterbeek-Ixelles se fait à l’arrêt du bus 34 direction Porte de Namur.

Bus 60

Jusqu’à 11h15, les bus 60 ne circulent pas entre les arrêts Etangs et Ambiorix.

L’arrêt Etangs direction Uccle Calevoet se fait à l’arrêt du bus 34 direction Porte de Namur.

Bus 61

Jusqu’à 15h, les bus 61 ne circulent pas entre les arrêts de Jamblinne de Meux et Montgomery. Après l’arrêt de Jamblinne de Meux, les bus circulent jusqu’à la station Maelbeek.

L’arrêt de Jamblinne de Meux est déplacé vers l’arrêt Gueux du bus 21.

Bus 64

Jusqu’à 11h30, les bus 64 ne circulent pas entre les arrêts Maelbeek et Porte de Namur.

Bus 71

Jusqu’à 11h30, les bus 71 ne circulent pas entre les arrêts Trône et De Brouckère. Après l’arrêt Trône, les bus circulent jusqu’à Porte de Namur.

Bus 72

Jusqu’à 13h30, la ligne de bus 72 n’est pas exploitée.

Bus 79

Jusqu’à 11h15, les bus 79 circulent jusqu’à la station Maelbeek après Schuman.

L’arrêt Schuman vers Kraainem est déplacé vers la rue Archimède n°14.

Bus 80

Jusqu’à 15h, les bus 80 ne circulent pas entre les arrêts Georges-Henri et Porte de Namur. Après l’arrêt Georges-Henri, les bus circulent jusqu’à la station Maelbeek via Diamant et de Jamblinne de Meux.

L’arrêt Georges-Henri est déplacé vers l’arrêt du bus 28.

Bus 95

Jusqu’à 11h30, les bus 95 ne circulent pas entre les arrêts Trône et Grand-Place. Après l’arrêt Trône, les bus circulent jusqu’à Porte de Namur.

Jusqu’à 13h30, les bus 95 ne circulent pas entre les arrêts Les Trois Tilleuls et Wiener.