C'est 400 € de plus qu'en Flandre selon le baromètre du CIB Vlaanderen.

Le loyer moyen d'un appartement à Bruxelles dépasse les 1 100 euros par mois, dévoile le baromètre des loyers édité par la CIB Vlaanderen, la confédération qui regroupe professionnels et courtiers du secteur immobilier au nord du pays. Ce nouveau baromètre des loyers a recensé 37.755 baux, dont 1 973 en Flandre et 5 782 à Bruxelles, précise le journal L'Echo, qui précise que, fin 2019, le prix de location mensuel moyen d’un appartement tournait autour de 1 135 euros , soit 400 euros de plus qu’en Flandre. Ceci sans les charges locatives.

Naturellement, la situation géographique du bien influe largement sur son prix de location. Du côté d'Auderghem, Uccle et Woluwe-Saint-Pierre, il faudra débourser, en moyenne, plus de 1 200 euros par mois. A l'inverse, c'est la Jette que la location d'un appartement coûte le moins cher. Anderlecht, Schaerbeek, Laeken, Molenbeek et Berchem sont également à moins de 1 000 euros par mois.