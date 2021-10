Maria et sa fille Hayley sont arrivées en Belgique il y a maintenant trois ans. Maria, infirmière en Colombie, a travaillé dès son arrivée. Elle a commencé par des petits boulots : femme de ménage, plongeur, commis de cuisine… En 2019, elle se marie avec Douglas à Ixelles. Douglas est un réfugié politique. Son père est un ancien politicien colombien qui a été assassiné en 1994. Il habite en Belgique depuis maintenant quatre ans et sa demande d’asile a enfin été acceptée. « On paye nos impôts ici, on travaille, on est des entrepreneurs », dit-il. Le couple avait enfin pu lancer le projet de leur vie : ouvrir leur propre restaurant, baptisé« Novus », à Ixelles. Ils ont également créé ensemble une ASBL pour les immigrés en Belgique pendant la pandémie.

© DR

Il y a quelques semaines, la vie de cette famille bascule.

Après leur mariage en 2019, Maria a introduit une demande de regroupement familial pour elle et sa fille de 12 ans. Sa demande fut rejetée et elle reçoit même un ordre de quitter le territoire. Son avocate Vanille Scohy explique qu’elle a 30 jours à partir de sa réception pour l’exécuter.

Sous la panique, Maria s’entretient avec un employé de la commune d’Ixelles qui lui conseille de quitter l’espace Schengen pendant 48h et de réintroduire une demande de Visa de travail. Maria et Hayley quittent donc le territoire belge et se rendent à Antalya en Turquie il y a environ un mois. De retour à Zaventem deux jours plus tard, elles sont arrêtées par la police.« La police les a arrêtés et mis dans une 'salle d'attente' à Zaventem. Les policiers leur ont très mal parlé comme à des criminelles », explique Douglas. Vanille Scohy explique qu’elles sont en réalité revenues sans motif et sans Visa. « Ça a été traumatisant », explique-t-elle.

Elles ont ensuite été conduites dans un centre ouvert à Tubize. Ces centres sont réservés aux familles avec un ou des mineurs qui doivent quitter le territoire. Un recours a alors été introduit et rejeté.

Vanille Scohy nous explique avoir ensuite conseillé à Maria de retourner en Colombie, et d’introduire directement une demande de visa pour regroupement familial à l’ambassade belge. À partir de ce moment-là, il faudra plusieurs mois à l’office des étrangers pour donner sa décision. « Je joue la carte de la prudence. Même si c’est révoltant, à un moment faut être plus intelligent »

Douglas nous confie qu’elles seront escortées par la police à l’aéroport mardi prochain, pour retourner en Amérique du Sud. « Je trouve ça tellement injuste que ma femme et ma fille doivent retourner en Colombie... », confie Douglas. Ce dernier ne pourra pas leur rendre visite là-bas à cause de son statut de réfugié politique, ayant été menacé par le passé par des groupes armés colombiens.

De nombreuses familles se retrouvent séparées à cause de ces procédures administratives longues et démotivantes. La fille de Maria sera déscolarisée plusieurs mois de son école communale d’Ixelles où elle avait appris le français. Cette expulsion est un frein pour cette famille dans leur tentative d’insertion en Belgique.