Alors que le port du masque n'est plus obligatoire partout à Bruxelles, les communes prennent des mesures spécifiques adaptées à la situation épidémiologique sur leur territoire. A Molenbeek, l'obligation du port du masque est maintenue aux abords des écoles ainsi que dans la rue de Ribaucourt, la chaussée de Gand, la chaussée de Ninove et la rue des Ateliers. La commune poursuit par ailleurs la formation de ses gardiens de la paix et éducateurs sociaux de rue pour les sensibiliser aux bonnes pratiques à adopter.

Jeudi, le Collège a adopté de nouvelles mesures, pour le moins restrictives. En cause : une augmentation significative du nombre de cas de Covid-19 ces derniers jours. "Nous avons comptabilisé 550 nouveaux cas ces deux dernières semaines. A titre de comparaison, nous en comptions 80 par semaine lors de la rentrée des classes", indique la bourgmestre Catherine Moureaux (PS).

Pour inverser la tendance, la commune