«Aujourd’hui, nous avons couru pour la recherche. Mais Marius et les autres enfants, c’est chaque jour qu’ils font la course. Sans savoir quand ils arriveront, dans quel état, ni même s’il y a une ligne d’arrivée».

Marius, 1 an à peine, souffre d’un pinéaloblastome. Ce cancer de grade 4 est rarissime chez les enfants aussi jeunes. C’est pour le soutenir que ses parents ont récemment couru la 4e Run To Kick, de la fondation KickCancer. Lors de cet événement «canon», qui fonctionne comme une thérapie de groupe, le couple, leur famille et amis, ont récolté près de 14.000€. Au total, joggeurs et marcheurs ont engrangé 720.000€. «Ces dons financeront la recherche européenne en matière de cancer pédiatrique», se félicite le papa. «C’est fondamental car il faut un budget spécifique pour lutter contre les cancers des enfants: les traitements des adultes ne s’appliquent pas à eux».