C'est la question qu'a posée Bruno Bauwens, conseiller communal PTB à Bruxelles, à Faouzia Hariche (PS), échevine de l'Instruction publique lors du dernier conseil communal. La question ne concerne que l'enseignement fondamental, qui recense 8 200 élèves du primare et 4 350 en maternelles. Et ne porte que sur le matériel scolaire.

Une histoire de subsides

Pour l'échevine, Bruxelles est dans le bon. "Nous avons réalisé, en 2020, une étude afin d'objectiver la situation. Dans les écoles de la Ville, la participation des parents s'élève à 40 euros par an dans le maternel, alors que la Ligue des Familles indique que la moyenne est de 76 euros demandée par les pouvoirs organisateurs. 115 euros par an dans le primaire, là où la Ligue indique 234 euros." La prise en charge des frais de matériels par la ville s'élèverait donc, estime l'échevine, à 1.200.000 euros. “Une somme ridicule sur un budget qui pèse presque 1 milliard. Je ne comprends pas ce qui freine le collège PS-Ecolo à le mettre en place”, s'étonne le conseiller de gauche radicale.

Le décret gratuité de la Fédération Wallonie-Bruxelles octroyant déjà des subsides couvrant tous les frais de matériel dans le maternel, soit 61 euros par élève et par an, les parents n'ont donc plus qu'à financer les voyages et excursions, "ce qui est assez rare dans cette section, d'autant plus avec la pandémie", précise l'échevine. Mais Bruno Bauwens l'entend d'une autre oreille, rappelle que 4 enfants sur 10 vit sous le seuil de pauvreté à Bruxelles, et appelle à une action de la Ville dans le primaire, vu que la Fédération Wallonie-Bruxelles ne fournit pas d'aide à ce niveau. "Madame Hariche attend chaque année un budget de la communauté française. A ce rythme, le kit gratuit pour l’ensemble du fondamental s’appliquera dans six ans”.

Financer la mesure via... le parking

Pour le conseiller PTB, Bruxelles peut trouver "très facilement" ce budget de près d'un million et demi d'euros. “Il y a différentes pistes pour facilement trouver 1,2 million d’euros: augmenter sensiblement la taxe sur les bureaux, les immeubles abandonnés ou encore les sociétés de parkings privés type Q-Park. Par exemple, rien qu’augmenter la taxe sur ces sociétés de 55 € à 150 € (comme à Saint-Gilles) par emplacement et par an rapporterait 1,2 millions d'euros."

L'échevine, quant à elle, se félicite des nombreuses mesures adoptées pour démocratiser l'enseignement, comme la prise en charge du transport vers la piscine, l'ouverture de 94 coins lecture, les activités parascolaires gratuites dans 16 établissements, de la logopédie gratuite et des repas chauds offerts dans quatorze autres. "Si on additionne le tout pour l'année 2020/2021, on est largement au dessus d'un million quatre." A propos de ce chiffre toujours, l'échevine estime en interview qu'atteindre la gratuité du matériel est, "beaucoup plus cher que ça. 1 400 000, c'est ce que la Ville investit sur une année civile."

Quoi qu'il en soit, Bruno Bauwens conclut : “Nous sommes à mi-chemin de la législature. Bientôt, nous discuterons du budget de la Ville. C’est le moment de passer à la vitesse supérieure pour la gratuité du matériel scolaire, comme c’est déjà le cas à Saint-Gilles, Anderlecht et Forest”.