La victime, âgée de 32 ans, est décédée ce lundi soir à l'hôpital.

Une agression mortelle a eu lieu ce dimanche vers 19h dans le quartier africain Matongé à Ixelles. L’attaque à l’arme blanche est survenue à l’angle de la chaussée de Wavre et de la rue d’Edimbourg. Dieudonné Boula, surnommé Dido, a reçu plusieurs coups de couteau, dont certains dans l’abdomen. L’homme, marié et père de 4 enfants, n’a pas succombé directement à ses blessures. Il a été transféré à l’hôpital Saint-Pierre à Bruxelles. Il y est décédé ce lundi soir.

Le triste événement secoue le quartier depuis dimanche déjà comme le confirment plusieurs habitants sur place. Certains autres étaient bien au courant des faits, mais ne souhaitaient pas faire de commentaires. La présence policière aurait été augmentée selon des habitués du quartier qui ont bien voulu répondre à la DH ce mardi. “Ils sont plus nombreux que d’habitude avec la présence d’un gros combi près du Vendôme. On en voit d’autres à pied et même des véhicules passer régulièrement. La tension est un peu montée hier notamment avec la police. Les forces de l’ordre étaient une trentaine”, indique un habitant.

Plusieurs sources indiquent que l’agression serait due à un règlement de compte lié au domaine de la drogue. Une piste que plusieurs habitants n’excluent pas. Ces derniers confirment que le trafic de drogue est assez répandu dans le quartier. C’est notamment le cas d’un riverain qui explique que la victime, âgée de 32 ans, était connue dans le quartier : “Dido est un habitant métis du quartier. Il avait une dent en or. Il a été attaqué par un autre qui dealait dans le coin, mais qui habite ailleurs à Bruxelles. Ils devaient se connaître. L’auteur se serait déjà enfui à Paris d’après ce qui circule dans le quartier”.

Du côté du parquet de Bruxelles, on indique avoir été saisi dès le dimanche soir pour des faits de tentative de meurtre. Un juge d’instruction a été saisi et est descendu sur les lieux. Un médecin légiste a été requis. "L’enquête suit activement son cours pour déterminer les circonstances exactes des faits”, conclut le porte-parole de l'institution judicaire.