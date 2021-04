On apprend aujourd'hui dans La Capitale qu'un crime s’est déroulé lundi dernier dans une maison de maître de la chaussée Saint-Pierre, à Etterbeek.Selon le journal: "La propriétaire des lieux, Claudine Parissis, 74 ans, a été assassinée par sa fille de 51 ans, Barbara M., à coups de cutter et de ciseaux." Ce serait l’ex-conjoint qui aurait donné l’alerte après avoir reçu un coup de téléphone de sa part. Selon nos confrères: "elle lui aurait confié avoir tué sa maman au cours d’une violente dispute et vouloir à présent se suicider".

On ignore ce qui a poussé la quinquagénaire à commettre ce geste. La Capitale affirme simplement que Barbara M. avait un passif psychiatrique.



Questionné par La Capitale, le parquet de Bruxelles a confirmé les faits: "une personne a été placée sous mandat d’arrêt du chef d’assassinat en date du 14 avril 2021. Dans l’intérêt de l’enquête, le parquet de Bruxelles ne fera pas d’autres commentaires au sujet de ce dossier. »