Max et Simba, noms les plus populaires parmi les chiens et chats bruxellois Bruxelles Sarra El Massaoudi © BAUWERAERTS DIDIER

En 2020, Bruxelles comptait plus de 1,2 million d'individus aussi 27 606 chats et 88 180 chiens enregistrés dans les bases de données CatID et DogID. Voici les races et les noms les plus populaires l'année passée en Région bruxelloise. Ainsi que les communes qui en hébergent le plus.