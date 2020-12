Le parc Maximilien et ses alentours vont être entièrement redessinés. Lancé par Bruxelles Environnement, Bruxelles Mobilité et la Ville de Bruxelles, l'appel à projets Max-sur-Senne est à présent clôturé. Le lauréat est un consortium franco-belge. Il est composé, côté français de l’agence OLM paysagistes, de l’ASBL Dédale et du bureau d’architectes HBAAT et, côté belge, de l’agence bruxelloise Ouest.