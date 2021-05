Dans un lieu entièrement rénové situé au cœur de Bruxelles dans les Marolles, quatre jeunes Bruxellois passionnés combineront la production de pains, de bières et de nourriture à partager dans un esprit de zwanze, d’authenticité et de circularité. Tout ce qui sera produit à Mazette sera exclusivement servi sur place.

En plein coeur de la crise sanitaire, Mazette entend développer un autre modèle de bar, café et restaurant. La coopérative regroupe des habitants des Marolles, dans le centre de Bruxelles, des citoyens qui adhèrent au projet et les travailleurs de Mazette. L'objectif : constituer une communauté autour d’un projet rempli de valeurs de solidarité et de durabilité.

Les coopérateurs de Mazette développeront ensemble une dynamique de quartier conviviale et s'assureront que les travailleurs participent à toutes les décisions de la coopérative. Ils bénéficieront aussi d'avantages et de services spécifiques dans leur café-brasserie.

Mazette proposera dès cet automne une variété de bières brassées sur place et servies directement depuis les cuves. Vous pourrez y déguster du pain au levain naturel pétri à Mazette et cuit au feu de bois, avec une cuisine de saison, locale et durable. Mazette proposera des des boissons non-alcoolisées faites maison (limonades, thés glacés, kombucha).

Le projet ouvrira ses portes dans quelques mois. En attendant, il a besoin de coopérateurs et coopératrices.