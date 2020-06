Marc Loewenstein interpellera la bourgmestre ce jeudi lors d'un conseil communal extraordinaire.

Ce jeudi à l’occasion d’un conseil communal extraordinaire, le groupe Défi demandera au bourgmestre de la clarté dans l’affaire de la méga fiesta autorisée au parc Duden. "Qui ment dans cette affaire ? Le bourgmestre ? La police ?", s’interroge Marc Loewenstein, chef de groupe Défi à Forest. Au-delà de la réponse à cette question, il s’inquiète de l’impact d’une telle action ou inaction pour l’avenir.

"Au-delà des règles édictées dans le cadre de la pandémie et de l’arrêté ministériel que doit faire respecter le bourgmestre, un tel rassemblement, en période de routine, nécessite une autorisation préalable. Qu’en sera-t-il à l’avenir ? Forest deviendra-t-elle la seule commune de Belgique où il ne faut plus demander d’autorisation pour se rassembler ou alors ce sera à la tête du client ? Ouvrir cette voie, c’est créer de l’arbitraire là où on attend d’un bourgmestre qu’il fasse respecter la loi. Par ailleurs, qui est le bourgmestre pour estimer que certaines mesures de l’arrêté ministériel n’ont plus lieu d’être, s’il estime de manière si pertinente, qu’il intègre le GEES et apporte ses lumières sur le déconfinement !"