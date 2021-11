Bruxelles fait contre mauvaise fortune bon cœur: en pleine 4e vague, la capitale s’en sort moins mal que Wallonie et Flandre. C’est ce qu’il ressort des chiffres relatifs présentés ce mardi 23 novembre par la Cocom.

"Le taux de positivité est de 10,3% sur nos 10.000 analyses quotidiennes alors qu’il est de 15% en moyenne sur la Belgique", compare Inge Neven, responsable du dispositif Covid de l’institution bicommunautaire. Ce taux était à 9,6% la semaine passée. Le taux d’incidence aussi est moins élevé dans la capitale (989 cas pour 100.000 habitants sur les 14 derniers jours, pour 781 la semaine dernière, 761 la précédente et 637 le 26 octobre) que la moyenne belge (1547). "Par ailleurs, Bruxelles reste la seule à ne pas être passée au seuil d’alerte 5". Sans avoir l’air d’y toucher, on voit dans ce verre à moitié plein une réponse du berger à la bergère. Rappelez-vous: certains politiques, singulièrement au nord du pays, ne s’étaient pas privés de pointer l’irresponsabilité de Bruxelles lors de précédentes flambées de la pandémie.

«Beaucoup d’infections malgré tout»

Ceci étant dit, il reste "malgré tout beaucoup d’infections" dans la capitale. On y note 26% de cas supplémentaires sur la semaine écoulée. Principalement entre 20 et 40 ans (2.396 cas sur les 7 derniers jours, soit 55%). La valeur R reste au-dessus de 1, ce qui indique qu’une personne infectée en infecte toujours plus d’une autre (1,20 précisément en moyenne).

Conséquence: depuis mardi dernier, les hôpitaux bruxellois ont admis 170 malades. C’est une augmentation de 27%. Ils sont encore 421 à y demeurer (371 la semaine passée), dont 90 en soins intensifs (72 la semaine passée) et 56 sous respirateurs. Depuis deux semaines, on flirte avec les 30 décès hebdomadaires (28 la semaine passée, 30 la précédente).

Inge Neven relativise là encore: "au niveau belge, les hospitalisations ne sont pas au niveau de l’an dernier, les courbes le montrent. Pourtant, les mesures sanitaires étaient plus strictes à l’époque". Et de taper sur le clou: "C’est la preuve que le vaccin protège. Prenez donc votre 3e dose. Nous constatons déjà que les foyers des maisons de repos s’en trouvent déjà stabilisés".

Et de prévenir: "si les tendances restent identiques, nous risquons de compter entre 1.000 et 1.100 malades du covid aux soins intensifs au 15 décembre".

3e dose aux soignants: 16.000 invitations

Par ailleurs, la "bonne nouvelle" de la semaine bruxelloise écoulée, c’est que 70% des adultes bruxellois sont totalement vaccinés. La couverture vaccinale totale de la capitale flirte désormais avec les 60% (59% en 1re dose, 57 en 2). Au total, 25.500 doses ont été injectées la semaine dernière à Bruxelles. Où 16.000 invitations ont désormais été envoyées aux personnel soignant de 1re ligne afin de leur fournir la 3e dose dite "booster". Qui est en cours d'injection dans les maisons de



La campagne de 3e dose atteint déjà un certain rythme de croisière avec des invitations envoyées "à tout le personnel de soin", soit quelque 16.000 travailleurs de 1re ligne. Dans les maisons de repos et hôpitaux, "l’injection du booster au personnel soignant est en cours depuis 2 semaines, ainsi qu’à l’hôpital militaire, qui a rouvert entre autres pour ça".

Pour suivre l'indéniable rebond du virus, le call-center reste quant à lui plus que jamais sur la brèche. Ainsi, "on continue à bien gérer les volumes", souligne Inge Neven. 12.000 contacts à des cas potentiels ont été effectués sur la semaine écoulée, ainsi que près de 11.000 vérifications de formulaires de voyage électroniques et près de 13.000 rappels de tests PCR.

Nouveaux centres de tests pour la nuit

Un centre de test dédié à l’événementiel, la nuit et l’horeca a ouvert sur la place Poelaert à la fin octobre. Ce dispositif, mis sur pied par l'association du monde de la nuit Brussels By Night avec le soutien de visit.brussels et de la Cocom, pourrait se répéter ailleurs. Inge Neven annonce en effet "des lieux de test supplémentaires pour le monde de la nuit, mettant à disposition des autotests rapides".