Le 22 octobre 2018, visit.brussels organisait le premier "concours bruxellois de la meilleure croquette aux crevettes". Le grand gagnant de cette première édition était Fernand Obb Delicatessen. Cette année, quatorze candidats sont officiellement en lice pour tenter de lui succéder : Chez Ta Mère, Les Brasseries Georges, Ma Jolie, Aux Armes de Bruxelles, Le Patio, SANZARU, Callens Café, Fernand Obb Delicatessen, Racine Carrée, Chalet Robinson, Les Petits Bouchons, Cospaia, Le Rossini et Lola.

Pour participer au concours, les candidats devaient répondre aux critères suivants : posséder un établissement, une cantine, un comptoir ou un food truck en activité et implanté sur le territoire de la Région bruxelloise et proposer des croquettes aux crevettes maison à la carte. Afin de les évaluer, le jury composé de journalistes gastronomiques se servira d’une grille de cotation pour établir la hiérarchie des produits dégustés. La répartition des points sera réalisée suivant plusieurs critères dont le croustillant, le goût et la qualité des crevettes.

Le concours aura lieu en public cette année : rendez-vous le samedi 7 septembre au festival eat! Brussels, drink! Bordeaux pour encourager les participants. Certains membres du public seront même appelés à participer au jury. Le gagnant de cette nouvelle édition pourra utiliser le titre de "meilleure croquette de Bruxelles" durant toute l'année suivant la proclamation des résultats.