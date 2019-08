Fraîchement élue au parlement bruxellois, Leila Agic (PS), a exposé sur les réseaux sociaux les menaces de kidnapping dont elle a fait l'objet.

"Si je te kidnappe, tu me feras même pas gagner 10 000 euros. Tu sais c'est très facile de devenir riche. On peut kidnapper les enfants des députées, etc. Ca rapporte beaucoup d'argent", peut-on lire dans la discussion. Le harceleur va même jusqu'à indiquer la rue dans laquelle vit la députée, qui est également conseillère communale à Molenbeek.

Et l'individu de continuer : "Tu as passé ta vie avec ces hypocrites de politiciens alors tu en fais partie. Aujourd'hui, tu ne me réponds pas et tu me prends pas en considération. Tu oses même pas me regarder dans les yeux tellement que tu as peur. Mais je vais te dire une chose Leila, la peur n'est pas un remède à la mort."





Suite à ces menaces, la députée a réagi sur Twitter. "Je n’en peux plus de tous ces hommes qui ne supportent pas qu’une femme puisse atteindre une certain statut et se permettent ce genre de choses. Dire que je n’ai même pas encore pu prendre possession de mon bureau que je dois déjà déposer plainte parce que je suis une femme et que je suis députée. Ça ne fait que renforcer ma volonté de me battre sans relâche pour les femmes et leurs droits durant mon mandat."

Contactée par nos confrères de BX1, Leila Agic explique que ce n'est pas la première fois qu'elle fait l'objet d'insultes et de menaces. "Je suis habituée à recevoir des insultes, des messages dignes de harcèlement, des messages de drague… Mais de tels propos, avec ces menaces, je n’en avais encore jamais reçu. C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase”.

Elle explique que ces messages sont bien plus graves que ceux reçus dans le passé. "Parfois, il suffit de bloquer. Mais là, c’est un autre niveau : la personne connaît le nom de la rue où j’habite. C’est pour cela que j’ai pris sur moi pour porter plainte et dénoncer ce comportement sur les réseaux sociaux", a-t-elle encore confié à nos confrères.