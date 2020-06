La cour d'assises de Bruxelles a entendu, mardi, la fille de la victime, constituée partie civile contre l'accusé Chadi Nouach. La jeune femme a raconté qu'elle avait quitté le Brésil avec sa maman lorsque celle-ci a rencontré un Belge avec qui elle s'est ensuite mariée. Elle a précisé que lorsque sa maman et son beau-père se sont séparés, elle a choisi de vivre avec ce dernier pour des raisons de stabilité. Dans ce procès, Chadi Nouach, un ressortissant marocain âgé de 28 ans, est accusé d'avoir tué Maria Isabel Neumann, une Brésilienne de 46 ans. Celle-ci avait été découverte sans vie dans son appartement rue d'Aerschot à Schaerbeek, le 19 avril 2018.

"Je suis née au Brésil et, à l'âge de deux ans, j'ai vécu avec ma grand-mère car ma mère travaillait beaucoup, dans la ville de Rio. Nous vivions dans un milieu très pauvre. Je ne savais pas ce qu'elle faisait comme travail. J'imaginais qu'elle travaillait dans un restaurant ou qu'elle faisait des ménages", a raconté la fille de Maria Isabel Neumann.

"Ensuite, lorsque j'ai eu quatre ans, ma mère a rencontré mon beau-père, un Belge qui voyageait au Brésil. Il a ensuite fait de nombreux allers et retours entre la Belgique et le Brésil pour venir nous voir. Ma maman est ensuite partie vivre en Belgique avec lui et je les ai rejoints quand j'ai eu dix ans. Lorsqu'ils se sont séparés, j'ai préféré vivre avec mon beau-père, qui me considère comme sa fille, pour des raisons de stabilité. Ma mère pouvait être très nerveuse. Elle pouvait paraître agressive. Mais c'était sa façon d'être", a relaté la jeune femme de 22 ans.

Celle-ci a également évoqué le dernier jour où elle a vu sa maman. La veille des faits, une voisine de cette dernière l'avait appelée pour l'avertir qu'elle n'allait pas bien. "J'avais déjà remarqué depuis un certain temps qu'elle avait parfois des pertes de mémoire. J'ai été choquée de la voir dans un mauvais état de santé. Elle avait les yeux jaunes, elle n'avait pas mangé... Mais pour moi ce n'était qu'une consommation [d'alcool et de drogue] de trop", a expliqué la fille de la victime.

Quant aux multiples relations de sa maman avec des hommes, tant au Brésil qu'en Belgique, elle a déclaré qu'elle avait choisi de "préférer ne pas savoir ce qu'il se passait dans sa vie à ce niveau-là".

Le 19 avril 2018 vers 19h00, la police a découvert le corps sans vie de Maria Isabel Neumann, dans l'appartement de celle-ci, au quatrième et dernier étage d'un immeuble de la rue d'Aerschot à Schaerbeek.

La victime gisait dans sa salle de bain, en partie dénudée et couverte d'hématomes. L'autopsie réalisée par la suite a révélé qu'elle est décédée des suites d'une asphyxie par strangulation, à laquelle pourraient avoir participé des manœuvres de compression thoracique. L'expertise médico-légale a mis en évidence que la victime avait également été frappée violemment et de manière prolongée.

Les enquêteurs ont remonté une piste jusqu'à l'accusé, Chadi Nouach, sur base des résultats de l'expertise ADN. Interrogé, celui-ci a admis avoir séjourné partiellement chez la victime entre le 15 avril, jour où il l'a rencontrée dans un bar rue d'Aerschot, et le 17 avril.

Il a affirmé avoir eu une seule relation sexuelle avec elle, durant la première nuit. Il a toujours nié l'avoir tuée.

Chadi Nouach, de nationalité marocaine, dit avoir quitté son pays à l'âge de 19 ans pour rejoindre l'Italie, puis la France et enfin en Belgique à l'été 2017. Il a d'abord habité à Liège, puis a résidé dans des centres pour demandeurs d'asile, notamment à Bruxelles. Il est connu de services de police en Europe pour séjour illégal et quelques faits de bagarre et de vol.

La victime, d'origine Brésilienne, vivait quant à elle en Belgique depuis 2007. Selon des témoignages, elle n'était pas connue comme une personne s'adonnant à la prostitution, mais ses moeurs étaient décrites comme légères.